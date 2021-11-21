Хотят взять Украину в кольцо: показали карту путей, откуда Россия может напасть
Источник:Military Times
Украинская разведка предупредила, что Россия готовится напасть на Украину. Наше государство уже окружили тактические группы батальонов российских войск. Такое впечатление, будто оккупанты пытаются взять страну в кольцо.
Об опасности рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Дело в том, что российские силы есть не только возле украинско-российской границы, но и возле белорусской. Потому и образуется так называемое "кольцо".
Важно Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года, – разведка
Карта концентрации войск оккупантов
Буданов рассказал, что утверждения украинской и американской разведки касательно вероятного наступления совпадают. Российские войска сконцентрированы вдоль оккупированного Крыма, восточной и северной границ с Россией и Беларусью.
Разведчики сравнивают количество техники с той, которую Россия стягивала в апреле 2021 года. По некоторым показателям она меньше, а по другим – такая же.
Сколько российских сил есть возле границ
- Батальонно-тактические группы – 40;
- военные – 94 000;
- танки – 1 200;
- бронеавтомобили – 2 900;
- артиллерия – 1 600;
- самолеты – 330;
- вертолеты – 240;
- корабли – 75;
- субмарины – 6.
"Кольцо" вокруг Украины / Фото Military Times
Может ли Россия напасть
По данным разведки, Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года. По словам Буданова, нападение Москвы может стать самым масштабным с 2014 года.
Киев просчитывает разные сценарии относительно того, как именно может развиваться потенциальная атака России. Разведчик отметил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси также является частью усилий России.
Об угрозе нападения предупреждали в США
Еще раньше ведущие американские СМИ писали, что Россия скапливает войска возле границы с Украиной.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен снова заявил, что у США есть серьезные опасения. Штаты предупредили Москву, что любая ее агрессия будет иметь последствия.