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      Хотят слышать родной язык: жители российского города попросили подключить украинские телеканалы

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      Украинцы в Западной Сибири хотят смотреть украинские телеканалы
      Украинцы в Западной Сибири хотят смотреть украинские телеканалы / фото из открытых источников

      Один из основных поставщиков телекоммуникационных услуг в российском Ханты-Мансийском автономном округе включил в сетку телевизионного вещания украиноязычный контент.

      Свои действия в компании объяснили запросом потребителей, передают росСМИ.

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      Есть люди, которые хотят смотреть телеканалы, на которых могут услышать родной язык. Есть контент, например, украинский телеканал, и я вот даже не помню, передаются ли через него любые антисоциальные настроения. Мы стараемся внести вклад в жизнь государства со своей стороны,
      – объяснил гендиректор телекоммуникационной компании, которая подключила украинские телеканалы в российском регионе, Александр Данцер.

      По словам гендиректора компании, телезрители в Ханты-Мансийском автономном округе хотят слышать родной язык. Поэтому представители многих национальностей обращаются к руководству компании с просьбами о трансляции каналов на своих родных языках, в том числе украинском.

      "Есть обращения от тех, кто изучает иностранные языки, чтобы появился канал на английском. Ответственный за контент сотрудник изучает эти обращения, и если какая-то группа на территории желает – мы стараемся пойти навстречу", – добавил Данцер.

      Известно, что телекомпания предоставляет услуги на территории восточных районов автономного округа, в частности в Нижневартовске и Когалыме. В списке каналов числится украинский "Интер плюс".

      Отметим, что в Ханты-Мансийском автономном округе размещена едва ли не самая многочисленная в РФ украинская диаспора. Так, по состоянию на 2002 год там проживали 123 238 украинцев.

      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
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