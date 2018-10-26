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      Хочуть чути рідну мову: жителі російського міста попросили підключити їм українські телеканали

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      Українці в Західному Сибірі хочуть дивитись українські телеканали
      Українці в Західному Сибірі хочуть дивитись українські телеканали / фото з відкритих джерел

      Один із основних постачальників телекомунікаційних послуг в російському Ханти-Мансійському автономному окрузі включив в сітку телевізійного мовлення україномовний контент.

      Свої дії в компанії пояснили запитом споживачів, передають росЗМІ.

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      Є люди, які бажають дивитися телеканали, на яких можуть почути рідну мову. Є контент, наприклад, український телеканал, і я ось навіть не пам'ятаю, чи передаються через нього будь-які антисоціальні настрої. Ми намагаємося внести вклад в життя держави зі свого боку,
      – пояснив гендиректор телекомунікаційної компанії, яка підключила українські телеканали в російському регіоні, Олександр Данцер.

      За словами гендиректора компанії, телеглядачі в Ханти-Мансійському автономному окрузі хочуть чути рідну мову. Тому представники багатьох національностей звертаються до керівництва компанії з проханнями про трансляцію каналів на своїх рідних мовах, в тому числі українською.

      "Є звернення від тих, хто вивчає іноземні мови, щоб з'явився канал англійською. Відповідальний за контент співробітник вивчає ці звернення, і якщо якась група на території бажає - ми намагаємося піти назустріч", – додав Данцер.

      Відомо, що телекомпанія надає послуги на території східних районів автономного округу, зокрема у Нижньовартовську і Когалимі. У списку каналів значиться український "Інтер плюс".

      Зазначимо, що у Ханти-Мансійському автономному окрузі розташована чи не найбільш чисельна в РФ українська діаспора. Так, станом на 2002 рік там проживали 123 238 українців.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія мовне питання
      Джерело: 24 Канал
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