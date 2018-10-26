Хочуть чути рідну мову: жителі російського міста попросили підключити їм українські телеканали

Один із основних постачальників телекомунікаційних послуг в російському Ханти-Мансійському автономному окрузі включив в сітку телевізійного мовлення україномовний контент.

Свої дії в компанії пояснили запитом споживачів, передають росЗМІ.

Читайте також: Донецьк був, є і буде Україною, – Лілія Подкопаєва зробила потужну заяву про агресію РФ

Є люди, які бажають дивитися телеканали, на яких можуть почути рідну мову. Є контент, наприклад, український телеканал, і я ось навіть не пам'ятаю, чи передаються через нього будь-які антисоціальні настрої. Ми намагаємося внести вклад в життя держави зі свого боку,

– пояснив гендиректор телекомунікаційної компанії, яка підключила українські телеканали в російському регіоні, Олександр Данцер.

За словами гендиректора компанії, телеглядачі в Ханти-Мансійському автономному окрузі хочуть чути рідну мову. Тому представники багатьох національностей звертаються до керівництва компанії з проханнями про трансляцію каналів на своїх рідних мовах, в тому числі українською.

"Є звернення від тих, хто вивчає іноземні мови, щоб з'явився канал англійською. Відповідальний за контент співробітник вивчає ці звернення, і якщо якась група на території бажає - ми намагаємося піти назустріч", – додав Данцер.

Відомо, що телекомпанія надає послуги на території східних районів автономного округу, зокрема у Нижньовартовську і Когалимі. У списку каналів значиться український "Інтер плюс".

Зазначимо, що у Ханти-Мансійському автономному окрузі розташована чи не найбільш чисельна в РФ українська діаспора. Так, станом на 2002 рік там проживали 123 238 українців.