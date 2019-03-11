Хотят встречи один на один, – отец Гандзюк заявил, что нам следят

За отцом убитой активистки Екатерины Гандзюк начали следить после того, как подозреваемый Владислав Мангер вышел из СИЗО под залог.

Виктор Гандзюк рассказал "Украинской правде", что во время визита на кладбище к Кате он заметил, что практически каждый день его кто-то сопровождает.

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"То есть появляется машина с темными стеклами, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мной, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", – рассказал отец активистки.

В частности, ему звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с Виктором Михайловичем на контакт.

"Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные о заказчиках. Встреча должна была быть только один на один", – добавил Виктор Гандзюк.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Каким образом Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. Сам Левин бежал за границу, он объявлен в розыск.

• Владислав Мангер заявил, что ни как не связан с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

• Екатерина Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в "крышевании" этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео