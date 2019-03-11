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      Хотят встречи один на один, – отец Гандзюк заявил, что нам следят

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      Отец Гандзюк заявил о преследовании
      Отец Гандзюк заявил о преследовании / hromadske.radio/

      За отцом убитой активистки Екатерины Гандзюк начали следить после того, как подозреваемый Владислав Мангер вышел из СИЗО под залог.

      Виктор Гандзюк рассказал "Украинской правде", что во время визита на кладбище к Кате он заметил, что практически каждый день его кто-то сопровождает.

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      "То есть появляется машина с темными стеклами, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мной, не обгоняет, когда еду медленно, но и не отстает, когда ускоряюсь", – рассказал отец активистки.

      В частности, ему звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с Виктором Михайловичем на контакт.

      "Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные о заказчиках. Встреча должна была быть только один на один", – добавил Виктор Гандзюк.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
      31 июля 2018 года  в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Каким образом Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. Сам Левин бежал за границу, он объявлен в розыск.

      • Владислав Мангер заявил, что ни как не связан с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • Екатерина Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера – в "крышевании" этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины СІЗО Новости Херсона Расследования Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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