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      Хочуть зустріч сам на сам, – батько Гандзюк заявив, що за ним стежать

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      Батько Гандзюк заявив про переслідування
      Батько Гандзюк заявив про переслідування / hromadske.radio/

      За батьком вбитої активістки Катерини Гандзюк почали стежити після того, як підозрюваний Владислав Мангер вийшов із СІЗО під заставу.

      Віктор Гандзюк розповів "Українській правді", що під час візиту на кладовище до Каті він помітив, що практично кожен день його хтось супроводжує.

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      "Тобто з'являється машина з темним склом, з якої ніхто не виходить. Коли я сідаю і від'їжджаю, машина різко стартує і їде за мною, не обганяє, коли їду повільно, але і не відстає, коли пришвидшуюсь", – розповів батько активістки.

      Зокрема, йому телефонують з невідомих номерів та мовчать у слухавку. Одного разу ці люди спробували вийти з Віктором Михайловичем на контакт.

      "Пропонували зустрітися. Казали, нібито у них є якісь дані щодо замовників. Зустріч мала бути лише сам на сам", – додав Віктор Гандзюк.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним. Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      • Владислав Мангер заявив, що не має ніякого зв’язку з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Розслідування Новини Херсона СІЗО
      Джерело: 24 Канал
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