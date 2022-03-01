Х*р вам, су*и: в Минобороны отреагировали на обстрел телебашни в Киеве

Российские оккупанты 1 марта безжалостно ударили по телевышке в Киеве. Министерство обороны Украины уже отреагировало на такой циничный поступок российских орков.

Реакция оборонного ведомства Украины была достаточно яркой. Ведь целью оккупантов было оборвать для украинцев связь, что им не удалось.

Важно Зеленский отреагировал на взрыв в Бабьем Яру

Х*р вам, с*ки!!! Радио вещает!

– говорится в сообщении.

При этом украинцы в комментариях желают победы, восторгаются нашими ВСУ и устойчивостью всего государства.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!