Храбрые жители Херсона и Каховки вышли на мирные митинги за Украину: щемящие видео
20 марта 2022 , 13:19Читати новину українською
Источник:"Суспильне Херсон"
В Херсонской области люди продолжают оказывать мощное сопротивление оккупантам. Население выходит на мирные митинги.
В Херсоне уже собралось несколько тысяч горожан. Пришла и молодежь, и люди постарше. Они скандируют "Домой, пока живой!", "Херсон – это Украина!".
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Во временно оккупированной Каховке люди тоже протестуют. В городе раздаются лозунги "Одна, единая, соборная Украина!", "Украина превыше всего!", "Слава Украине! Героям слава!".
Люди держатся за руки и несут украинские флаги.
Оккупанты хотят заглушить митинг громкой музыкой
Оккупанты пытаются советской музыкой из колонок заглушить мирный митинг. Однако у орков не выходит. Гимн Украины раздается громче, а херсонцы указывают направление российскому кораблю.