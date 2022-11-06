Наконец-то "достроили": собор Святого Семейства в Барселоне воспроизвели с помощью дронов

Более 100 лет назад собор Святого Семейства начали возводить в Испании. Мечта архитектора Антонио Гауди – "достроить" храм – воплотилась на несколько лет раньше благодаря художникам из Нидерландов и ярким дронам.

Очевидно, нидерландским художникам надоело ждать, когда, наконец, закончат возведение культового храма, поэтому они решили "ускорить" этот процесс. С помощью дронов с подсветкой они показали, как будет выглядеть достроенная базилика.

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Невероятное шоу и "законченный" собор

Авторы проекта – нидерландский дуэт художников Studio Drift. Они запустили в небо десятки беспилотников, которые визуально в натуральный размер повторили фасад "достроенного" здания. Художников зовут Ральф Наута и Лоннеке Гордейн – свои установки они называют воздушными скульптурами.



Достроенный с помощью дронов собор в Барселоне / Фото DRIFT

Кроме того, авторы проекта делают световые шоу и воспроизводят другие разрушенные или недостроенные выдающиеся инфраструктурные объекты. Их перфомансы заставляют затаить дыхание, поэтому мы рекомендуем вам насладиться фотографиями из их шоу.

Работы нидерландских художников: смотрите фото из перфомансов DRIFT

Напомним, храм Святого Семейства – это базилика, спроектированная архитектором Антонио Гауди еще в 19 веке. Самая известная работа каталонского художника является визитной карточкой Барселоны и каждый, кто приезжает в этот город, мечтает увидеть ее.

Строительство собора Святого Семейства началось в 1882 году и продолжается по сей день. Первоначально Гауди не участвовал в этом проекте, но в 1883 году его пригласили к строительству. Фактически архитектор полностью изменил дизайн здания.