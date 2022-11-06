Вочевидь, нідерландським художникам надоїло чекати, коли нарешті закінчать зведення культового храму, тому вони вирішили "прискорити" цей процес. За допомогою дронів з підсвіткою вони показали, який вигляд матиме добудована базиліка.

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Неймовірне шоу та "закінчений" собор

Автори проєкту — нідерландський дует художників Studio Drift. Вони запустили у небо десятки безпілотників, які візуально в натуральний розмір повторили фасад "добудованої" будівлі. Митців звати Ральф Наута та Лоннеке Гордійн – свої інсталяції вони іменують повітряними скульптурами.



Добудований за допомогою дронів собор у Барселоні / Фото DRIFT

Окрім того, автори проєкту роблять світлові шоу та "відтворюють" інші зруйновані чи недобудовані визначні інфраструктурні об'єкти. Їхні перфоманси змушують затамувати подих, тому ми радимо вам насолодитися світлинами з їхнім шоу.

Роботи нідерландських художників: дивіться фото з перфомансів DRIFT

Нагадаємо, храм Святого Сімейства — це базиліка, спроєктована архітектором Антоніо Гауді ще у 19 столітті. Найвідоміша робота каталонського художника є візитною карткою Барселони та кожен, хто приїздить в це місто, мріє побачити її.

Будівництво собору Святого Сімейства розпочалося в 1882 році та продовжується досі. Спочатку Гауді не брав участі в цьому проєкті, але в 1883 році його запросили до будівництва. Фактично архітектор повністю змінив дизайн будівлі.