На хранение в централизованное хранилище передали первую партию ядерного топлива

В централизованное хранилище передали первую партию отработанного ядерного топлива. Всего 30 контейнеров доставили с Ровенской атомной электростанции.

Все контейнеры содержат солебитумный компаунд. Его транспортировку выполнили специалисты аварийно-технического центра "Энергоатома".

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Далее будет проводиться подготовка передачи радиоактивных отходов с других украинских АЭС.

Начало передачи РАО на государственное хранилище – результат многочисленных организационных и технических мероприятий... На очереди – подготовка передачи эксплуатационных радиоактивных отходов, которые накапливаются на Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской АЭС,

– говорится в сообщении.

Что известно о централизованном хранилище

Централизованное хранилище "Вектор" – это комплекс объектов, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов (РАО), поступающих со всех украинских предприятий, на которых они образуются.

Хранилище построила американская компания Holtec International. Централизованное хранилище будет обслуживать 3 украинские атомные станции:

Ровенскую,

Хмельницкую,

Южноукраинскую.

По железной дороге оттуда будут доставлять отработанное топливо. Там, в Чернобыле, его перегрузят из транспортных контейнеров в контейнеры для хранения и зальют бетоном.

Открытие Централизованное хранилище "Вектор" / Фото Министерства энергетики Украины

Что этому предшествовало

Заметим, что необходимость хранения отработанного ядерного топлива на территории Украины появилась после того, как в 2020 году наша страна прекратила сотрудничество в этом вопросе с Россией.

Отказ вывозить на временное хранение и переработку в Россию топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить 150 – 200 миллионов долларов в год.