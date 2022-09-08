Генсеком НАТО может стать Христя Фриланд – канадка украинского происхождения, – СМИ

Одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО является вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд. Сама политик пока не комментирует информацию о своей возможной кандидатуре.

Источники в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, заявили, что имя Фриланд несколько месяцев обсуждалось в международных кругах по обороне и безопасности как потенциальной преемнице нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

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Фриланд может стать генсеком НАТО

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал, что есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами на пост генсека НАТО.

Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим генсеком.

– отметил он.

Сама Фриланд недавно уклонилась от прямого вопроса о своей кандидатуре, заявив, что "уже имеет две работы" - должности вице-премьера Канады и министерства финансов.

Напомним, что срок полномочий Столтенберга должен был истек в этом месяце, но лидеры НАТО продлили этот срок до 2023 года.

Фриланд имеет украинское происхождение

У Фриланда есть украинское происхождение, потому что родилась в семье матери-украинки. Она может свободно говорить на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках.

Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО

СМИ также сообщают, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.

Джонсон покинет пост премьера Британии 6 сентября, после чего у политика все шансы получить одну из самых престижных должностей в Европе – генерального секретаря НАТО.

Отмечают, что нынешний генсек Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре следующего года, и правящие в Британии консерваторы поддержали выдвижение вместо него кандидатуры Джонсона.

"Любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Если это действительно то, что Борис Джонсон хочет сделать, я, конечно, поддержу это", – сказал парламентарий Ричард Дракс.

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