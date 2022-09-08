Джерела в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО заявили, що ім’я Фріланд кілька місяців обговорювалося в міжнародних колах з питань оборони та безпеки як потенційної наступниці нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга.

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Фріланд може стати генсеком НАТО

Високопосадовець НАТО розповів, що є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами на посаду генсека НАТО.

Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним генсеком,

– зазначив він.

Сама Фріланд нещодавно ухилилася від прямого запитання про свою кандидатуру, заявивши, що "вже має дві роботи" – посади віцепрем’єрки Канади та міністерки фінансів.

Нагадаємо, що термін повноважень Столтенберга мав закінчитися цього місяця, але лідери НАТО продовжили цей термін до 2023 року.

Фріланд має українське походження

Фріланд має українське походження, бо народилась у родині матері-українки. Вона може вільно говорити англійською, українською, російською, польською, французькою, іспанською та італійською мовами.

Борис Джонсон може стати наступним генсеком НАТО

ЗМІ також повідомляють, що експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО та замінити на цій посаді Єнса Столтенберга.

Джонсон залишить посаду прем'єра Британії 6 вересня, після чого, у політика усі шанси отримати одну з найпрестижніших посад у Європі – генерального секретаря НАТО.

Зазначають, що нинішній генсек Єнс Столтенберг йде у відставку у вересні наступного року, і консерватори, які правлять у Британії, підтримали висування замість нього кандидатури Джонсона.

"Будь-який видатний британець був би чудовим вибором. Якщо це дійсно те, що Борис Джонсон хоче зробити, я, звичайно, підтримаю це", – сказав парламентар Річард Дракс.

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