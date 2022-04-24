Христос Воскрес: жизнерадостный Ким поздравил украинцев с праздниками
24 апреля 2022 , 12:08Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Счастливый и жизнерадостный глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил всех украинцев с Пасхой.
Виталий Ким, как обычно, в положительном настроении. Свое короткое приветствие он начал с легендарной фразы "Доброго ранку, ми з України".
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Приветствие от Кима
Глава Николаевской ОВА зарядит вас позитивом в этот чудесный день.
Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли заброшенное кафе "Бомбардир". К счастью, никто не пострадал.
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