Христос Воскрес: жизнерадостный Ким поздравил украинцев с праздниками

Счастливый и жизнерадостный глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил всех украинцев с Пасхой.

Виталий Ким, как обычно, в положительном настроении. Свое короткое приветствие он начал с легендарной фразы "Доброго ранку, ми з України".

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Приветствие от Кима

Глава Николаевской ОВА зарядит вас позитивом в этот чудесный день.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли заброшенное кафе "Бомбардир". К счастью, никто не пострадал.

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