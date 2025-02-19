Флирт между США и Россией усиливается

Действительно, отношения между ними похожи на отношения между Муссолини и Гитлером. Дональд Трамп хочет подражать Владимиру Путину и превзойти хозяина в аннексиях, лжи и нарушениях международного права. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Нет смысла обманывать себя. Если министры Трампа говорят то, что они должны использовать в переговорах, например, что украинские территории не возвращаются и Украина не будет вступать в НАТО, то понятно, что американо-российское соглашение в принципе уже существует и выглядит невыгодным для Украины.

Мы можем только надеяться, что какая-то непредвиденная песчинка закрадется и сломает адские шестерни этой новой оси. Или, если так пойдет и дальше, мы увидим, как США будут угрожать Украине не использовать дальнобойное оружие ее собственного производства.

Все это происходит в неделю, когда, например, Италия думает только о музыкальном фестивале в Сан-Ремо, хорошо известный также аудитории советского государственного телевидения, которое использовали как оружие массового отвлечения. Нас окружают "шакалы и лапины", как пел в конце семидесятых певец Рино Гаэтано, возможно, малоизвестный в бывшем СССР, но очень уважаемый итальянской публикой за его ироничные и неуважительные тексты.

Просьба американцев получить минеральные ресурсы от атакованной и измученной Украины – это на самом деле самое жалкое, что когда-либо слышали в истории международных отношений. Со своей стороны кролики вроде Виктора Орбана, Роберта Фицо и всех тех, кто в Италии и Европе ностальгирует по СССР, болеют за нынешнюю Россию или предоставляют ей всяческих смягчающих обстоятельств, обвиняя НАТО во всем, чем только можно.

Но флирт между новой администрацией США и режимом Путина усиливается. В одном из своих постов в соцсетях Александр Дугин восхвалял координатора разведки Трампа Тулси Габбард, а американский президент даже заявил, что хочет возвращения России в G7, потому что мы шутили, а хорошие ребята из КГБ должны быть вознаграждены.

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Американский вице-президент говорит в Мюнхене, что опасность в Европе исходит не от России или Китая, а от нереальных и неопределенных внутренних угроз свободе. Затем он парадоксальным образом призывает немецких политиков сотрудничать с ультраправой и пророссийской партией "Альтернатива для Германии".

Трамп разрушает систему, на которой сам сидит

Я понимаю, что политики Старой Европы, в своей мудрости, демонстрируют безграничное терпение. Но мы должны спросить себя, как это сделал Цицерон с предателем республики Катилиной: "Как долго продлится это терпение?". И, прежде всего, чего хотят эти "новые шерифы"?

Речь Джей Ди Венса в Мюнхене напоминает речь Путина 2007 года: объявление конфликта. Больше всего удивляет оглушительное молчание американских демократов, кроме Ричарда Гира, который переезжает в Европу, и NYT, которая называет телефонный звонок Трампа Путину "победой российского диктатора, даже большей, чем выигранная битва".

Между тем ВСУ сообщает, что в Украины есть собственное дальнобойное вооружение. Зеленский отказался подписать петлевой контракт, который ему оперативно подали американцы по украинским редкоземельным металлам. Трамписты даже требовали 50% всех будущих добыч в обмен на бесценок: чистый чек без реальных военных гарантий. Подобно российскому кораблю на острове Змеиный, оранжевому парику и его приспешникам придется искать другую курицу, чтобы ее ощипать.

Далее Франция продвигает встречу между главными странами ЕС, вместе с Великобританией и генсеком НАТО, тогда как Трамп и Путин встретятся друг с другом. И они, как хорошие мошенники, продадут друг другу то, чего не имеют, – чужие территории в обмен на "мир" или капитуляцию других. В то время как на встрече в Париже решение не принимается.

Европа, ошеломленная градом трамповских ударов, кажется ошарашенным боксером: Франция созывает саммиты, Мелони не знает, где верх, Польша "мужественно" заявляет, что не будет вводить войска в Украину во имя классического "давайте вооружайтесь, и вы уйдете", Германия Шольца болтает, англичане кричат, но ни в чем не определились.

После того, как они без реакции приняли то, что впервые в истории азиатские войска воюют на европейской земле против Европы, теперь они должны услышать, как США предлагают прислать неевропейские войска (китайские и бразильские) для охраны линии огня в Украине. Официально – чтобы предотвратить продвижение россиян, фактически позволить им аннексировать эти территории, а затем попросить эти "войска" двигаться, когда россияне будут готовы наступать снова. В любом случае США Трампа относятся к Европе как к жене/мужу, который больше не нужен или не имеет значения.

Заметьте 50% стали камнем преткновения в общении между Украиной и США

Мы похожи на того преданного мужа/жену, который не хочет осознавать, что его/ее вот-вот выгонят из дома: рогоносцы и избитые или, лучше, рогоносцы и счастливые (как говорят два старых жестоких изречения с юга Италии). Единственным государственным деятелем, достойным этого имени на континенте, с четкими и реалистичными идеями, представляется президент Украины Владимир Зеленский.

Чего хочет Трамп? Конец НАТО? Скорее всего, он хочет раскола НАТО и создания военного альянса исключительно европейского характера, который сможет сам разобраться с россиянами. В конце концов, ему безразлично и, кажется, он не считается с правовыми принципами, которые поддерживают международный порядок. И это тоже выглядит как парадокс: никогда в истории не было гегемонического государства, которое бы подрывало порядок, который его поддерживает. Сугубо коммерческая и строительная предпринимательская культура, кажется, преобладает у Трампа над любой другой идеей или культурным компонентом.