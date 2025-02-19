Флірт між США та Росією посилюється

Справді, стосунки між ними схожі на відносини між Муссоліні та Гітлером. Дональд Трамп хоче наслідувати Владіміра Путіна та перевершити господаря в анексіях, брехні та порушеннях міжнародного права. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Немає сенсу обманювати себе. Якщо міністри Трампа говорять те, що вони повинні використовувати в переговорах, наприклад те, що українські території не повертаються й Україна не вступатиме до НАТО, то зрозуміло, що американсько-російська угода в принципі вже існує і виглядає невигідною для України.

Ми можемо лише сподіватися, що якась непередбачена піщинка закрадеться і зламає пекельні шестерні цієї нової осі. Або, якщо так піде й надалі, ми побачимо, як США погрожуватимуть Україні не використовувати далекобійну зброю її власного виробництва.

Усе це відбувається в тиждень, коли, наприклад, Італія думає лише про музичний фестиваль у Сан-Ремо, добре відомий також аудиторії радянського державного телебачення, яке використовували як зброю масового відволікання. Нас оточують "шакали та лапіни", як співав наприкінці сімдесятих співак Ріно Гаетано, можливо, маловідомий у колишньому СРСР, але дуже шанований італійською публікою за його іронічні та нешанобливі тексти.

Прохання американців отримати мінеральні ресурси від атакованої та змученої України – це насправді найжалюгідніше, що коли-небудь чули в історії міжнародних відносин. Зі свого боку кролики на кшталт Віктора Орбана, Роберта Фіцо та всіх тих, хто в Італії та Європі ностальгує за СРСР, вболівають за нинішню Росію або надають їй усіляких пом’якшувальних обставин, звинувачуючи НАТО у всьому, чому тільки можна.

Але флірт між новою адміністрацією США та режимом Путіна посилюється. В одному зі своїх постів у соцмережах Алєксандр Дугін вихваляв координатора розвідки Трампа Тулсі Габбард, а американський президент навіть заявив, що хоче повернення Росії в G7, тому що ми жартували, а хороші хлопці з КДБ повинні бути винагороджені.

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Американський віцепрезидент каже в Мюнхені, що небезпека в Європі походить не від Росії чи Китаю, а від нереальних і невизначених внутрішніх загроз свободі. Потім він парадоксальним чином закликає німецьких політиків співпрацювати з ультраправою та проросійською партією "Альтернатива для Німеччини".

Трамп руйнує систему, на якій сам сидить

Я розумію, що політики Старої Європи, у своїй мудрості, демонструють безмежне терпіння. Та ми повинні запитати себе, як це зробив Цицерон із зрадником республіки Катіліною: "Як довго триватиме це терпіння?". І, перш за все, чого хочуть ці "нові шерифи"?

Промова Джей Ді Венса в Мюнхені нагадує промову Путіна 2007 року: оголошення конфлікту. Найбільше дивує оглушливе мовчання американських демократів, окрім Річарда Гіра, який переїжджає до Європи, й NYT, яка називає телефонний дзвінок Трампа Путіну "перемогою російського диктатора, навіть більшою, ніж виграна битва".

Тим часом ЗСУ повідомляє, що в України є власне далекобійне озброєння. Зеленський відмовився підписати петлевий контракт, який йому оперативно подали американці щодо українських рідкісноземельних металів. Трампісти навіть вимагали 50% усіх майбутніх видобутків в обмін на безцінь: чистий чек без реальних військових гарантій. Подібно російському кораблю на острові Зміїний, помаранчевій перуці та його поплічникам доведеться шукати іншу курку, щоб її обскубати.

Далі Франція просуває зустріч між головними країнами ЄС, разом з Великою Британією та генсеком НАТО, тоді як Трамп і Путін зустрінуться один з одним. Та вони, як хороші шахраї, продадуть один одному те, чого не мають, – чужі території в обмін на "мир" або капітуляцію інших. У той час як на зустрічі в Парижі рішення не приймається.

Європа, приголомшена градом трампівських ударів, здається ошелешеним боксером: Франція скликає саміти, Мелоні не знає, де верх, Польща "мужньо" заявляє, що не вводитиме війська в Україну в ім’я класичного "нумо озброюйтесь, і ви підете", Німеччина Шольца балакає, англійці кричать, але ні в чому не визначилися.

Після того, як вони без реакції прийняли те, що вперше в історії азійські війська воюють на європейській землі проти Європи, тепер вони повинні почути, як США пропонують надіслати неєвропейські війська (китайські та бразильські) для охорони лінії вогню в Україні. Офіційно – щоб запобігти просуванню росіян, фактично дозволити їм анексувати ці території, а потім попросити ці "війська" рухатися, коли росіяни будуть готові наступати знову. У будь-якому випадку США Трампа ставляться до Європи як до дружини/чоловіка, який більше не потрібен або не має значення.

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Ми схожі на того зрадженого чоловіка/дружину, який не хоче усвідомлювати, що його/її ось-ось виженуть з дому: рогоносці та побиті або, краще, рогоносці та щасливі (як кажуть два старі жорстокі вислови з півдня Італії). Єдиним державним діячем, гідним цього імені на континенті, з чіткими та реалістичними ідеями, видається президент України Володимир Зеленський.

Чого хоче Трамп? Кінець НАТО? Швидше за все, він хоче розколу НАТО і створення військового альянсу виключно європейського характеру, який зможе сам розібратися з росіянами. Зрештою, йому байдуже і, здається, він не зважає на правові принципи, які підтримують міжнародний порядок. І це теж виглядає як парадокс: ніколи в історії не було гегемонічної держави, яка б підривала порядок, який її підтримує. Суто комерційна та будівельна підприємницька культура, здається, переважає в Трампа над будь-якою іншою ідеєю чи культурним компонентом.