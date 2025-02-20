О главных событиях дня по состоянию на 20 февраля, ситуацию на фронте, потери врага и продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Трамп снова выступил со скандальным заявлением
Во время своего выступления на конференции FII президент США Дональд Трамп заявил, что верит в быстрое урегулирование "конфликта" России и Украины, а иначе война станет только сильнее. Также он в очередной раз подчеркнул, что Владимир Зеленский игнорирует проведение выборов.
Это война, которую Зеленский, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать. Они никогда не урегулируют эту войну без нашего участия. Все признают, что только Трамп сможет это сделать. Мы сможем это сделать. Думаю, Путин даже признал это.
– подчеркнул при этом американский президент.
Президент Литвы Науседа предложил Европе четкий план действий для поддержки Украины
Как отметил Науседа, Европа должна действовать уже сейчас, чтобы Украина имела необходимую поддержку, а европейская безопасность была прочной. Президент Литвы предложил пять пунктов плана, который должна воплотить в жизнь Европа.
Среди пунктов является обязательное предоставление гарантий безопасности для Украины, в частности членство в НАТО. Также Европа должна сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления, а санкции только усиливались.
В Херсоне КАБ попал в многоэтажку
Одна из запущенных авиабомб попала в многоквартирный дом. На месте вражеского прилета работают спасатели, полиция, врачи, коммунальные службы и группа оперативного реагирования Херсонской городской военной администрации.
Известно, что из-за атаки пострадали 5 человек. Среди них есть дети – 13-летние мальчик и девочка. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. У них диагностировали минно-взрывные травмы и острую реакцию на стресс. Мать раненых детей, предположительно, находится под завалами. Спасатели продолжают поиски.