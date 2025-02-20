02:00, 20 февраля

Во время своего выступления на конференции FII президент США Дональд Трамп заявил, что верит в быстрое урегулирование "конфликта" России и Украины, а иначе война станет только сильнее. Также он в очередной раз подчеркнул, что Владимир Зеленский игнорирует проведение выборов.

Это война, которую Зеленский, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать. Они никогда не урегулируют эту войну без нашего участия. Все признают, что только Трамп сможет это сделать. Мы сможем это сделать. Думаю, Путин даже признал это.

– подчеркнул при этом американский президент.