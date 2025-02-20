Про головні події дня станом на 20 лютого, ситуацію на фронті, втрати ворога та просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Трамп знову виступив зі скандальною заявою
Під час свого виступу на конференції FII президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у швидке врегулювання "конфлікту" Росії та України, а інакше війна стане лише сильнішою. Також він вкотре наголосив, що Володимир Зеленський ігнорує проведення виборів.
Це війна, яку Зеленський, без США і Трампа, ніколи не зможе врегулювати. Вони ніколи не врегулюють цю війну без нашої участі. Усі визнають, що тільки Трамп зможе це зробити. Ми зможемо це зробити. Думаю, Путін навіть визнав це.
– наголосив при цьому американський президент.
Президент Литви Науседа запропонував Європі чіткий план дій для підтримки України
Як зазначив Науседа, Європа має діяти вже зараз, аби Україна мала необхідну підтримку, а європейська безпека була міцною. Президент Литви запропонував п'ять пунктів плану, який має втілити в життя Європа.
Серед пунктів є обов'язкове надання гарантій безпеки для України, зокрема членство в НАТО. Також Європа має зробити все можливе, аби притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини, а санкції лише посилювалися.
У Херсоні КАБ влучив у багатоповерхівку
Одна з запущених авіабомб влучила в багатоквартирний будинок. На місці ворожого прильоту працюють рятувальники, поліція, лікарі, комунальні служби та група оперативного реагування Херсонської міської військової адміністрації.
Відомо, що через атаку постраждали 5 людей. Серед них є діти – 13-річні хлопчик і дівчинка. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Мати поранених дітей, імовірно, перебуває під завалами. Рятувальники продовжують пошуки.