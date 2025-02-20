02:00, 20 лютого

Під час свого виступу на конференції FII президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у швидке врегулювання "конфлікту" Росії та України, а інакше війна стане лише сильнішою. Також він вкотре наголосив, що Володимир Зеленський ігнорує проведення виборів.

Це війна, яку Зеленський, без США і Трампа, ніколи не зможе врегулювати. Вони ніколи не врегулюють цю війну без нашої участі. Усі визнають, що тільки Трамп зможе це зробити. Ми зможемо це зробити. Думаю, Путін навіть визнав це.

– наголосив при цьому американський президент.