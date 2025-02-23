05:05, 23 февраля

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что президент Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией. Более того, конец войны может наступить уже на этой неделе.

Об этом Каролина Левитт заявила во время общения со СМИ вечером субботы 22 февраля.