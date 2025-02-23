О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 23 февраля, сообщает 24 Канал.

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05:05, 23 февраля

В Белом доме заявили, что "российско-украинский конфликт" может закончиться уже "на этой неделе"

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что президент Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией. Более того, конец войны может наступить уже на этой неделе.

Об этом Каролина Левитт заявила во время общения со СМИ вечером субботы 22 февраля.

01:56, 23 февраля

Соглашение о минералах призвано предотвратить коррупцию во время восстановления Украины, –глава Минфина США

В США утверждают, что условия соглашения о минералах должны помочь предотвратить коррупцию во время восстановления Украины. Там говорят, что экономическое будущее Украины в мирное время может быть более процветающим, а партнерство с ними обеспечит это.

Об этом говорится в колонке главы Минфина США Скотта Бессента для Financial Times.

01:19, 23 февраля

Атака дронов на Киев

В столице работала ПВО по вражеским беспилотникам.

Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА упали на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Печерском районе.

По сообщению председателя МВА Тимура Ткаченко, в этом районе повреждены окна в нежилом здании.

Впоследствии, стало известно, что из-за атаки в Голосеевском районе города возник пожар в частном доме. Там также было зафиксировано падение обломков.

Разрушения по этой же причине есть и в Дарницком районе. Там повреждены 3 частных дома и несколько автомобилей.

00:19, 23 февраля

Россияне атаковали Запорожье

Иван Федоров сообщил, что произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках. Экстренные службы выехали на место.

Известно об одной пострадавшей 53-летней женщине. Медики оказывают ей помощь.