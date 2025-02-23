Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 23 лютого, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Уламки у ботсаду, пожежа та пошкоджені будинки: усе про нічну атаку БпЛА на Київ
У Білому домі заявили, що "російсько-український конфлікт" може закінчитися вже "цього тижня"
Речниця Білого дому сказала, що президент Дональд Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією. Ба більше, кінець війни може настати вже цього тижня.
Про це Кароліна Левітт заявила під час спілкування зі ЗМІ увечері суботи 22 лютого.
Угода про мінерали покликана запобігти корупції під час відбудови України, – глава Мінфіну США
У США стверджують, що умови угоди про мінерали мають допомогти запобігти корупції під час відновлення України. Там кажуть, що економічне майбутнє України в мирний час може бути більш процвітаючим, а партнерство із ними забезпечить це.
Про це ідеться в колонці голови Мінфіну США Скотта Бессента для Financial Times.
Атака дронів на Київ
У столиці працювала ППО по ворожих безпілотниках.
Спочатку мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Печерському районі.
За повідомленням голови МВА Тимура Ткаченка, у цьому районі пошкоджено вікна у нежитловій будівлі.
Згодом, стало відомо, що через атаку у Голосіївському районі міста виникла пожежа в приватному будинку. Там також було зафіксовано падіння уламків.
Руйнування з цієї ж причини є й у Дарницькому районі. Там пошкоджені 3 приватні будинки та декілька автівок.
Росіяни атакували Запоріжжя
Іван Федоров повідомив, що сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце.
Відомо про одну постраждалу 53-річну жінку. Медики надають їй допомогу.