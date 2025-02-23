05:05, 23 лютого

Речниця Білого дому сказала, що президент Дональд Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією. Ба більше, кінець війни може настати вже цього тижня.

Про це Кароліна Левітт заявила під час спілкування зі ЗМІ увечері суботи 22 лютого.