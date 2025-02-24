Украина противостоит полномасштабной агрессии России ровно три года. О главных событиях этих суток – читайте на 24 Канале.

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06:41, 24 февраля

В российской Рязани жаловались на взрывы и пожар

В ночь на 24 февраля Рязанский НПЗ атаковали БПЛА в третий раз с начала 2025 года.

Взрывы прогремели в Рязани в районе НПЗ. В России традиционно заявляли о работе противовоздушной обороны. Также в сети обнародовали кадры пожара якобы возле нефтеперерабатывающего завода. Местные власти России никак не комментировали инцидент.

06:40, 24 февраля

Россияне ударили КАБом по Харькову

Российские силы атаковали гражданское предприятие в Харькове управляемой авиационной бомбой, но никто не пострадал.

06:39, 24 февраля

В Харькове раздавались взрывы.

06:38, 24 февраля

Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО на почти 113 миллионов долларов

Швеция предоставит Украине системы ПВО, в частности Robot 70 и Tridon Mk2, на сумму около 113 миллионов долларов США.

Передача систем ПВО происходит в годовщину российского вторжения, чтобы помочь Украине защититься от российских атак.

Швеция также передаст зенитные ракеты и оружие в рамках международного сотрудничества.

06:37, 24 февраля

В Черкассах раздавались взрывы.