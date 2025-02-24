06:41, 24 февраля

В ночь на 24 февраля Рязанский НПЗ атаковали БПЛА в третий раз с начала 2025 года.

Взрывы прогремели в Рязани в районе НПЗ. В России традиционно заявляли о работе противовоздушной обороны. Также в сети обнародовали кадры пожара якобы возле нефтеперерабатывающего завода. Местные власти России никак не комментировали инцидент.