Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії рівно три роки. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.
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У російській Рязані скаржились на вибухи та пожежу
Вночі проти 24 лютого Рязанський НПЗ атакували БПЛА втретє з початку 2025 року.
Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ. У Росії традиційно заявляли про роботу протиповітряної оборони. Також у мережі оприлюднили кадри пожежі нібито біля нафтопереробного заводу. Місцева влада Росії ніяк не коментувала інциденту.
Росіяни вдарили КАБом по Харкову
Російські сили атакували цивільне підприємство в Харкові керованою авіаційною бомбою, але ніхто не постраждав.
У Харкові лунали вибухи.
Швеція заявила про передачу Україні систем ППО на майже 113 мільйонів доларів
Швеція надасть Україні системи ППО, зокрема Robot 70 і Tridon Mk2, на суму близько 113 мільйонів доларів США.
Передача систем ППО відбувається в річницю російського вторгнення, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак.
Швеція також передасть зенітні ракети та зброю в межах міжнародного співробітництва.
У Черкасах лунали вибухи.