Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії рівно три роки. Про головні події цієї доби – читайте на 24 Каналі.

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06:41, 24 лютого

У російській Рязані скаржились на вибухи та пожежу

Вночі проти 24 лютого Рязанський НПЗ атакували БПЛА втретє з початку 2025 року.

Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ. У Росії традиційно заявляли про роботу протиповітряної оборони. Також у мережі оприлюднили кадри пожежі нібито біля нафтопереробного заводу. Місцева влада Росії ніяк не коментувала інциденту.

06:40, 24 лютого

Росіяни вдарили КАБом по Харкову

Російські сили атакували цивільне підприємство в Харкові керованою авіаційною бомбою, але ніхто не постраждав.

06:39, 24 лютого

У Харкові лунали вибухи.

06:38, 24 лютого

Швеція заявила про передачу Україні систем ППО на майже 113 мільйонів доларів

Швеція надасть Україні системи ППО, зокрема Robot 70 і Tridon Mk2, на суму близько 113 мільйонів доларів США.

Передача систем ППО відбувається в річницю російського вторгнення, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак.

Швеція також передасть зенітні ракети та зброю в межах міжнародного співробітництва.

06:37, 24 лютого

У Черкасах лунали вибухи.