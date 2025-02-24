06:41, 24 лютого

Вночі проти 24 лютого Рязанський НПЗ атакували БПЛА втретє з початку 2025 року.

Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ. У Росії традиційно заявляли про роботу протиповітряної оборони. Також у мережі оприлюднили кадри пожежі нібито біля нафтопереробного заводу. Місцева влада Росії ніяк не коментувала інциденту.