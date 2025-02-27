О главных новостях 27 февраля, – ситуации на фронте и международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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ВСУ добились успеха на Торецком и Покровском направлениях: обзор ВСУ
Силы обороны преуспели на Торецком и Покровском направлениях., в частности, на севере Торецкая и севернее Песчаного.
Российские захватчики продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Курахового, Большой Новоселки и Роботино.
В Киеве и области раздались взрывы
Киев и Киевская область снова оказались под угрозой, – дежурные БПЛА долетели в регион. ОВА сообщила о работе ПВО, а Воздушные силы– о вражеском дроне над столицей.
В Румынии раскрыли обвинения против пророссийского экскандидата в президенты Джорджеску
Генеральная прокуратура Румынии открыла уголовное производство против скандального экскандидата в президенты Келина Джорджеску. Ему предъявлен ряд серьезных обвинений.
Джорджеску инкриминируют "подстрекательство к действиям, направленных против конституционного строя", сообщения ложных сведений и заведомо ложные показания.
Кроме того, обвинение упоминает "инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера, "публичное продвижение культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечества и военных преступлений", а еще "инициирование или создание антисемитской организации".
В США ответили, будут ли говорить с Россией об Украине во время встречи в Стамбуле
Еще одна встреча представителей США и России состоится 27 февраля в Стамбуле. Спикер Госдепа отметил, что на нем планируют обсудить работу дипломатических представительств.
Чтобы внести ясность, в повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня,
– заявил чиновник.
Переговоров об Украине не было, на карте линий не рисовали, – Рубио о встрече в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время официальной встречи с представителями России в Эр-Рияде 18 февраля, никаких переговоров по Украине якобы не было. Американцы только проверяли, или серьезно россияне настроены остановить войну.
В Румынии будут сбивать чужие БПЛА, врывающиеся в воздушное пространство
Парламент Румынии принял закон, что позволяет уничтожать беспилотники, незаконно нарушающих воздушное пространство страны. Документ поддержал 81 сенатор, тогда как 12 выступили против, а еще двое воздержались.
США настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности по соглашению с Украиной, – NYT
Администрация Трампа была против того, чтобы в тексте соглашения о полезных ископаемых шла речь о гарантиях безопасности для Украины. Американские чиновники настойчиво пытались убрать этот пункт.