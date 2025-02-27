02:33, 27 февраля

Еще одна встреча представителей США и России состоится 27 февраля в Стамбуле. Спикер Госдепа отметил, что на нем планируют обсудить работу дипломатических представительств.

Чтобы внести ясность, в повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня,

– заявил чиновник.