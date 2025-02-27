02:33, 27 лютого

Ще одна зустріч представників США та Росії відбудеться 27 лютого у Стамбулі. Речник Держдепу зазначив, що на ній планують обговорити роботу дипломатичних представництв.

Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному,

– заявив посадовець.