Про головні новини 27 лютого, – ситуацію на фронті й міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
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ЗСУ досягли успіху на Торецькому та Покровському напрямках: огляд ЗСУ
Сили оборони досягли успіху на Торецькому та Покровському напрямках, зокрема, на півночі Торецька та на північ від Піщаного.
Російські загарбники просунулися поблизу Куп'янська, Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки й Роботиного.
У Києві та області пролунали вибухи
Київ і Київська область знову опинилися під загрозою, – чергові БпЛА долетіли до регіону. ОВА повідомила про роботу ППО, а Повітряні сили – про ворожий дрон над столицею.
У Румунії розкрили звинувачення проти проросійського екскандидата в президенти Джорджеску
Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти скандального екскандидата в президенти Келіна Джорджеску. Йому висунули низку серйозних звинувачень.
Джорджеску інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення.
Крім того, обвинувачення згадує "ініціювання або створення організації фашистського, расистського або ксенофобського характеру", "публічне просування культу осіб, винних у вчиненні злочинів геноциду проти людства та воєнних злочинів", а ще "ініціювання або створення антисемітської організації".
У США відповіли, чи будуть говорити з Росією про Україну під час зустрічі у Стамбулі
Ще одна зустріч представників США та Росії відбудеться 27 лютого у Стамбулі. Речник Держдепу зазначив, що на ній планують обговорити роботу дипломатичних представництв.
Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному,
– заявив посадовець.
Переговорів про Україну не було, на карті ліній не малювали, – Рубіо про зустріч в Ер-Ріяді
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час офіційної зустрічі із представниками Росії в Ер-Ріяді 18 лютого, жодних переговорів щодо України нібито не було. Американці лише перевіряли, чи серйозно росіяни налаштовані зупинити війну.
У Румунії будуть збивати чужі БпЛА, які вдираються у повітряний простір
Парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни. Документ підтримав 81 сенатор, тоді як 12 виступили проти, а ще двоє утрималися.
США наполегливо намагалися прибрати фразу про гарантії безпеки з угоди з Україною, – NYT
Адміністрація Трампа була проти того, щоб в тексті угоди про корисні копалини йшлося про гарантії безпеки для України. Американські посадовці наполегливо намагалися прибрати цей пункт.