О главных событиях на фронте, какая ситуация в дипломатии и на поле боя – читайте в материале 24 Канала.
К теме "Хлопок" в Керчи и Донецке, заявления Умерова о мобилизации и Крыме: хронология 666 дня войны
Зеленский обсудил мобилизацию с Умеровым
Владимир Зеленский обсудил мобилизацию и демобилизацию с главой Минобороны Рустемом Умеровым и командой. Президент заявил, что государство готовит решение тех вопросов, которые задают в украинских боевых подразделениях. Речь идет о вопросах мотивации, определенности сроков службы, пополнении.
Сикорский объяснил, когда Украину могут взять в ЕС
Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что ни одна страна не имеет права нападать на своих соседей. Он также отметил, что Украина должна победить, а Владимир Путин – проиграть, потому что президент России ошибся с оценками своих шансов в войне.
По мнению министра, Украина может получить членство в Евросоюзе до конца 2030 года. Он подчеркнул, что Польша будет поддерживать наше государство.
В Одесской области сбили "Шахеды"
Вечером Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Все 7 вражеских целей в Одесской области были сбиты. В результате работы ПВО по "Шахедам" взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений, но обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили Силы обороны Юга.
Украинским военнопленным передали письма и гуманитарные посылки
Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, Украина и Россия договорились о передаче гуманитарных посылок и писем для военнопленных обеих стран. Украинским военнопленным передали письма и гуманитарные посылки с родины. Передача состоялась при участии Координационного штаба по обращению с военнопленными и представителей Международного комитета Красного Креста. Они закупили тёплые вещи, обувь и предметы личной гигиены.
По словам Лубинца, благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть в Украину четырех наших граждан.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Украина получила от Германии 3 самоходных зенитных установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним калибра 35 миллиметров. Также Берлин передал 2 тягача HX81, 2 машины разминирования WiSENT, 2 машины пограничной охраны, 5 полуприцепов HX81, 8 транспортных средств, 8 грузовиков Zetros, 10 БпЛА Vector.
Кроме этого ФРГ передала боеприпасы для танков Leopard 2A6, 2 500 снарядов калибра 155 миллиметров, 25 536 снарядов калибра 40 миллиметров для автоматических гранатометов. Еще в новый пакет помощи вошли две системы защиты связи AMPS для вертолетов.
Зеленский встретился с новым главой МИД Польши
Владимир Зеленский встретился с новоназначенным главой МИД Польши Радославом Сикорским. Президент Украины назвал разговор важным и содержательным. Глава государства подчеркнул, что Украина очень благодарна Польше и польскому народу.
Зеленский назвал Украину и Польшу очень сильными соседями и выразил надежду на открытие новой страницы в двусторонних отношениях.
В течение суток произошло 60 боевых столкновений. Россия нанесла 1 ракетный и 33 авиационных удара, а также осуществила 23 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Наши защитники отразили вражеские атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях, а также на левобережье Днепра на Херсонщине. На других направлениях оккупанты не наступали.
Наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ПВО уничтожило 3 российских Су-34. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов оккупантов, а также 2 их пункта управления. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Россия атаковала Украину "Шахедами"
Вечером Россия выпустила в сторону материковой Украины дроны-камикадзе. В Одесской области объявили воздушную тревогу в 18:12. Воздушные силы предупредили жителей Одессы об угрозе около 18.14. Приблизительно через час в соцсетях появились сообщения о работе ПВО и звуках взрывов.
В России дроны во время атаки попали в цель
Сегодня россияне заметили БПЛА в Брянской, Ростовской, Калужской и Московской областях. Источники в ГУР сообщили 24 Каналу, что все дроны попали в цель, несмотря на заявления оккупантов, что все БПЛА якобы сбили. Впрочем, куда именно целили беспилотники, не говорят, но уверяют: все "птички" долетели по назначению.
Данилов прокомментировал уничтожение 3 российских Су-34
Секретарь СНБО Алексей Данилов поздравил всех, кто участвовал в сбитии 3 российских Су-34. Он отметил, что охота за этими истребителями-бомбардировщиками длилась долгий промежуток времени. Данилов назвал результат перфектным.
В Киеве во время тревоги в школьном укрытии обвалился потолок
В Киеве во время воздушной тревоги в укрытии школы №229 обрушился потолок из-за прорыва трубы. Дети в этот момент находились в помещении. К счастью, никто не пострадал. Известно, что недавно в школьном укрытии сделали ремонт за небюджетные средства благотворительного фонда.
Россияне подтвердили потерю своих Су-34
Российские пропагандисты подтвердили потерю истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Юге. По одной из версий, это могло произойти в Херсонской области при попытке бомбардировки украинского плацдарма на левом берегу Днепра. Оккупанты утверждают, что по этим самолетам отработал ЗРК "Patriot". Захватчики также заявили, что одному российскому пилоту якобы удалось катапультироваться.
В ГУР подтвердили уничтожение 3 вражеских Су-34
Источники 24 Канала в ГУР подтвердили, что сегодня на Юге наши воины уничтожили 3 российских истребителя Су-34. Не все оккупанты выжили. Точное количество погибших и уцелевших вражеских пилотов уточняется.
Кибератака на Киевстар разрушила 40 процентов его инфраструктуры
Президент компании Киевстар Александр Комаров заявил, что российские хакеры разрушили 40% его инфраструктуры.
Украина вернула тела 66 украинских воинов
На подконтрольную Украине территорию вернули останки 66 защитников, павших в боях.
Репатриированные тела и останки перевезут в государственные специализированные учреждения, где их передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.
Медведчук захватывает промышленные активы в России и на оккупированных территориях Украины
Журналисты-расследователи проекта "Система" выяснили, что Медведчук при посредничестве крупных государственных компаний России и российских силовых структур захватывает активы в сфере нефтяной промышленности, крупной недвижимости и металлургии.
В настоящее время он живет в Москве и активно участвует в переделе собственности в России и на временно оккупированных территориях Украины.
Нидерланды начали подготовку F-16 для доставки в Украину
Нидерланды сообщили, что начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставок в Украину.
В Украине объявляли воздушную тревогу
По всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".
Домой вернули 12-летнего сына военнослужащей ВСУ
Из-под оккупации удалось вывезти еще одного ребенка – 12-летнего мальчика. Сложность заключалась в том, что подросток был в Луганской области, а его мама – военнослужащая ВСУ.
Атака БПЛА в России
Россияне заявили об атаке БПЛА. Они были замечены в Брянщине, а также в Ростовской, Калужской и даже Московской области. Оккупанты сообщили, что якобы сбили один БПЛА на подлете к Москве.
ВСУ уничтожили сразу 3 вражеских бомбардировщика Су-34
Украинские защитники уничтожили 3 российских бомбардировщика Су-34 на Юге. Все вражеские борта сбили около полудня.
Ликвидацию Пригожина организовал Патрушев
Издание Wall Street Journal заявило, что убийство владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина организовал соратник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Ликвидацию "изменника" планировали два месяца.
В расследовании журналисты ссылаются на представителей западной разведки и бывшего офицера российской разведки.
Зеленский подписал новый закон
Президент Украины подписал законодательную инициативу, упрощающую ввоз, учет и распределение гуманитарной помощи. Нововведения позволят волонтерам ввозить авто для ВСУ без пошлины и передавать их напрямую бойцам.
В Киев прибыл новый глава МИД Польши
Новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл с рабочим визитом в Киев. Он также опубликовал в сети фотографию из столицы.
В Минобороны верифицировали электронный реестр военнообязанных "Оберег". На базе реестра военнообязанных Минобороны планирует запускать новые электронные услуги. К примеру, онлайн-услугу бронирования, которая даст антикоррупционный эффект. В разработке также создание реестра военнослужащих.
Россияне формируют еще один псевдодобровольный батальон
В Краснодарском крае оккупанты скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" (добробатов) и используют это для пропаганды войны. Известно, что враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк".
Подчиняется этот батальон "казацкой бригаде" "Терек", не имеющей никакого отношения к казакам. Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством,
– отметили в Центре нацсопротивления.
В Херсонской области оккупанты застрелили ребенка
Во временно оккупированном населенном пункте Херсонской области оккупанты застрелили восьмиклассника. Его задержали российские военные, потому что он якобы "что-то фотографировал".
Мальчика привели домой и на глазах у матери застрелили. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в полицию уже подали соответствующее заявление, а также планируют обратиться к омбудсмену Дмитрию Лубинцу, чтобы очередное циничное военное преступление было зафиксировано.
Больше всего "Шахедов" россияне направили на Николаевскую область
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг направил большую часть беспилотников на Юг. В частности, в этой зоне ответственности сбили 17 "Шахедов", из которых 10 – уничтожили в Николаевской области.
К сожалению, не обошлось без попаданий. В Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул уже ликвидированный пожар. Люди не пострадали.
Обломками сбитого дрона также повреждено одно зернохранилище в Одесской области.
На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 95 боевых столкновений. В частности, враг пытается атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Больше всего российских атак происходит вблизи Авдеевки, Марьинки и на Купянском направлении.
Кроме того, враг не оставляет попыток восстановить утраченные позиции в Запорожском направлении. Силы обороны в течение суток там отбили 7 атак россиян.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.
Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск также поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.
ВСУ в течение суток ликвидировали более 1000 оккупантов
Россия продолжает нести колоссальные потери в полномасштабной войне. Так, с 24 февраля 2022 года потери врага уже достигают:
- личного состава – около 351 350 (+1080),
- танков – 5 837 (+9),
- боевых бронированных машин – 10 843 (+18),
- артиллерийских систем – 8 250 (+24),
- РСЗО – 932 (+0),
- средств ПВО – 611 (+0),
- самолетов – 324 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 365 (+23),
- крылатых ракет – 1 613 (+0),
- кораблей / катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 944 (+25),
- специальной техники – 1217 (+9).
Потери России по состоянию на 22 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Россия запустила 28 "Шахедов" по Украине
В ночь на 22 декабря оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед". Как сообщили в Воздушных силах, враг совершал пуски по трем направлениям: Курская область, Приморско-Ахтарск и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
Силы и средства ПВО сбили 24 беспилотника в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.
Как отработала ПВО 22 декабря / Инфографика Воздушных сил
Из-за российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Как сообщили в Херсонской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты совершили 117 обстрелов, выпустив 569 снарядов из разного вида вооружения.
В ISW предположили, когда враг может усилить штурмы
В Институте изучения войны, ссылаясь на оценки Белого дома, предполагают, что в начале 2024 года в январе – феврале оккупанты могут усилить штурмовые действия на фронте.
Агрессор пытается перехватить и удержать инициативу, а не ждать сильных морозов. Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, говорится в отчете ISW.
Оккупанты также традиционно атаковали Одесскую и Хмельницкую области. В этих регионах ночью раздавались взрывы. По предварительной информации, работали силы и средства ПВО.
Россия в очередной раз атаковала "Шахедами"
В ночь на 22 декабря оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Часть беспилотников враг направил на столицу, где в результате атаки есть повреждения.
Так, в Соломенском районе в результате атаки возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24 – 26 этажах и еще в трех – выбиты окна.
Также обломки сбитых дронов упали в Дарницком районе Киева на частный недостроенный дом. В результате произошел пожар на площади 20 квадратных метров.
В столице пострадали два человека в результате атаки "Шахедами".