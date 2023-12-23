23:52, 22 декабря

Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что ни одна страна не имеет права нападать на своих соседей. Он также отметил, что Украина должна победить, а Владимир Путин – проиграть, потому что президент России ошибся с оценками своих шансов в войне.

По мнению министра, Украина может получить членство в Евросоюзе до конца 2030 года. Он подчеркнул, что Польша будет поддерживать наше государство.