06:20, 22 грудня

В Інституті вивчення війни, посилаючись на оцінки Білого дому, припускають, що на початку 2024 року у січні – лютому окупанти можуть посилити штурмові дії на фронті.

Агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, – мовиться у звіті ISW.