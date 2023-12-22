Про головні поді на фронті, яка ситуація в дипломатії й на полі бою – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми "Бавовна" у Керчі та Донецьку, заяви Умєрова про мобілізацію та Крим: хронологія 666 дня війни
В ISW припустили, коли ворог поже посилити штурми
В Інституті вивчення війни, посилаючись на оцінки Білого дому, припускають, що на початку 2024 року у січні – лютому окупанти можуть посилити штурмові дії на фронті.
Агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, – мовиться у звіті ISW.
Окупанти також традиційно атакували Одеську та Хмельницьку області. У цих регіонах вночі лунали вибухи. За попередньою інформацією, працювали сили та засоби ППО.
Росія вкотре атакувала "Шахедами"
У ніч проти 22 грудня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Частину безпілотників ворог спрямував на столицю, де внаслідок атаки є руйнування.
Так, у Солом'янському районі внаслідок атаки виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна.
Також уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі Києва на приватний недобудований будинок. Унаслідок цього сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів.
Загалом, у столиці постраждали двоє осіб унаслідок атаки "Шахедами".