06:15, 3 мая

Российская армия продолжает совершать военные преступления на территории нашего государства. В частности, оккупанты убили 12-летнего ребенка и его бабушку, еще двух гражданских ранили.

Как утверждают следователи, около 18:30 (2 мая), российская армия нанесла удар по селу Мемрик Покровского района. По предварительной информации, захватчики атаковали населенный пункт из ракетной системы залпового огня "Град".

Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения различной степени тяжести.