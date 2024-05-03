06:11, 3 травня

Ігор Клименко, голова МВС України, провів день на Донеччині з бійцями, що підконтрольні відомству. Росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших захисників в цьому регіоні.

Попри сильний тиск ворога, моральний дух українських воїнів залишається непохитним. Клименко наголосив на високій мотивації та націленість кожного бійця на досягнення головної мети – української перемоги.