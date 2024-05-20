06:36, 20 мая

Российские военные 10 мая начали наступление на севере Харьковской области. Сейчас линия фронта проходит в 50 километрах от Харькова, однако горожане не собираются бежать из родного города и приспосабливаются к жизни в таких условиях.

К примеру, бизнесмен Юрий Сапронов считает, что своими действиями оккупанты пытаются растянуть линию фронта, а также стремится отвлечь внимание украинских войск от боев в Часовом Яру в Донецкой области. В то же время харьковчанин убежден, что врагу не удастся продвинуться вглубь, чтобы атаковать Харьков из артиллерии. Бизнесмен заверил журналистов, что на Харьковщину перебросили подготовленные бригады, поэтому он не видит рисков для родного города.

В то же время Сапронов отмечает, что россияне прибегают к "повседневному геноциду", ведь Харьков находится под постоянными обстрелами из ЗРК С-300 и подвергается авиаударам управляемыми авиабомбами.

15-летний ученик Академии ФК "Металлист" Матвей Колотай, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает жить в Харькове, хотя его родители сейчас живут в Кременчуге. Юноша признается, что для него самое главное то, что он играет в футбол. А тренер Михаил Галушко добавил, что его семья сейчас проживает в Харькове и никуда не собирается переезжать.

В комментарии CNN мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город продолжает жить, несмотря ни на что. И хотя в Харькове действуют постоянные отключения света, метро ходит каждые 20 минут, хотя до войны интервалы между поездами составляли две – три минуты, однако харьковчане не бросают родной город.