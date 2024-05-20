06:36, 20 травня

Російські військові 10 травня почали наступ на півночі Харківської області. Нині лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Харкова, однак містяни не збираються тікати з рідного міста й пристосовуються до життя в таких умовах.

До прикладу, бізнесмен Юрій Сапронов вважає, що своїми діями окупанти намагаються розтягти лінію фронту, а також прагне відвернути увагу українських військ від боїв у Часовому Яру на Донеччині. Водночас харків'янин переконаний, що ворогу не вдасться просунутися вглиб, щоб атакувати Харків з артилерії. Бізнесмен запевнив журналістів, що на Харківщину перекинули підготовлені бригади, тому він не бачить ризиків для рідного міста.

Водночас Сапронов наголошує, що росіяни вдаються до "повсякденного геноциду", адже Харків перебуває під постійними обстрілами із ЗРК С-300 та зазнає авіаударів керованими авіабомбами.

15-річний учень Академії ФК "Металіст" Матвій Колотай, попри постійні обстріли, продовжує жити у Харкові, хоча його батьки нині мешкають у Кременчуці. Юнак зізнається, що для нього найголовніше те, що він грає у футбол. А тренер Михайло Галушко додав, що його сім'я нині проживає у Харкові й нікуди не збирається переїжджати.

У коментарі CNN мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що місто продовжує жити, незважаючи ні на що. Й хоча у Харкові діють постійні відключення світла, метро ходить кожні 20 хвилин, хоча до війни інтервали між поїздами становили дві – три хвилини, однак харків'яни не кидають рідного міста.