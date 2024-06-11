Украина противостоит полномасштабной вооруженной агрессии России уже 839 дней. 24 Канал рассказывает о главных событиях за эти сутки на фронте и на политической арене.

Смотрите также Триумф Ле Пен и шок для Макрона: как выборы во Франции могут повлиять на поддержку Украины

06:55, 11 июня США отменили запрет на передачу американского вооружения для бригады "Азов", – WP США имели запрет на передачу своего вооружения бригаде "Азов". Авторитетное американское издание пишет, что его наконец отменили. Запрет наложили около 10 лет назад. Издание The Washington Post со ссылкой на Госдеп США пишет, что его наконец отменили. Теперь бригада получит доступ по американской военной помощи. Известно, что она прошла проверку Лихи, которую проводил Государственный департамент США. "Закон Лихи" запрещает передачу военной помощи США иностранным подразделениям, совершившим серьезные нарушения прав человека.