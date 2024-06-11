Україна протистоїть повномасштабній збройній агресії Росії аже 839 днів. 24 Канал розповідає про головні події за цю добу на фронті та на політичній арені.

Дивіться також Тріумф Ле Пен і шок для Макрона: як вибори у Франції можуть вплинути на підтримку України

06:55, 11 червня США скасували заборону на передачу американського озброєння для бригади "Азов", – WP США мали заборону на передачу свого озброєння бригаді "Азов". Авторитетне американське видання пише, що її нарешті скасували. Заборону наклали близько 10 років тому. Видання The Washington Post з посиланням на Держдеп США пише, що її нарешті скасували. Тепер бригада отримає доступ по американської військової допомоги. Відомо, що вона пройшла перевірку Ліхі, яку проводив Державний департамент США. "Закон Ліхі" забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, що вчинили серйозні порушення прав людини.