Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 864 дня. Обо всем, что происходит на фронте и на международной политической арене – читайте на 24 Канале.

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06:48, 6 июля Детали удара по Сумской области В ночь на 6 июля враг ударил по энергетике Сумской области. Известно, что в нескольких районах произошло обесточивание. Над восстановлением уже работают.

06:45, 6 июля Оккупанты жалуются на атаку дронов по Краснодарскому краю Россияне заявляют, что в ночь на 6 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотниками. На местных нефтебазах загорелись резервуары с топливом, повреждена башня сотовой связи. В частности, в Ейске вражеская ПВО якобы сбила БпЛА. В то же время последствий атаки избежать не удалось. Зафиксировано повреждение башни сотовой связи. Беспилотники россияне "сбивали" и в станицах Павловской и Ленинградской. После падения обломков дронов на местных нефтебазах вспыхнули резервуары с топливом. Оккупанты утверждают, что пострадавших им удалось избежать.

06:43, 6 июля В США анонсировали новую информацию о поставках Украине F-16 На следующей неделе стоит ждать новых заявлений по F-16 для Украины. Их могут озвучить тогда, когда будет проходить саммит НАТО в Вашингтоне. Саммит Альянса состоится 9 – 11 июля. Во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США объяснил, что новости будут касаться новых заявлений в контексте программы обеспечения Украины самолетами F-16. По словам чиновника, он ожидает, что "на следующей неделе мы будем иметь о чем объявить дополнительно" в этом контексте. О чем конкретно говорится представитель администрации США не сказал.

06:39, 6 июля На Полтавщине прогремел взрыв В Кременчугской общине Полтавской области во время атаки дронам-камикадзе типа "Шахед" прогремел взрыв. Его услышали ориентировочно в 01:16 6 июля. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что дрон летит на Кременчуг.