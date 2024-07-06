Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 864 дня. Обо всем, что происходит на фронте и на международной политической арене – читайте на 24 Канале.
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Детали удара по Сумской области
В ночь на 6 июля враг ударил по энергетике Сумской области. Известно, что в нескольких районах произошло обесточивание.
Над восстановлением уже работают.
Оккупанты жалуются на атаку дронов по Краснодарскому краю
Россияне заявляют, что в ночь на 6 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотниками. На местных нефтебазах загорелись резервуары с топливом, повреждена башня сотовой связи.
В частности, в Ейске вражеская ПВО якобы сбила БпЛА. В то же время последствий атаки избежать не удалось. Зафиксировано повреждение башни сотовой связи.
Беспилотники россияне "сбивали" и в станицах Павловской и Ленинградской. После падения обломков дронов на местных нефтебазах вспыхнули резервуары с топливом.
Оккупанты утверждают, что пострадавших им удалось избежать.
В США анонсировали новую информацию о поставках Украине F-16
На следующей неделе стоит ждать новых заявлений по F-16 для Украины. Их могут озвучить тогда, когда будет проходить саммит НАТО в Вашингтоне.
Саммит Альянса состоится 9 – 11 июля. Во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США объяснил, что новости будут касаться новых заявлений в контексте программы обеспечения Украины самолетами F-16.
По словам чиновника, он ожидает, что "на следующей неделе мы будем иметь о чем объявить дополнительно" в этом контексте. О чем конкретно говорится представитель администрации США не сказал.
На Полтавщине прогремел взрыв
В Кременчугской общине Полтавской области во время атаки дронам-камикадзе типа "Шахед" прогремел взрыв.
Его услышали ориентировочно в 01:16 6 июля. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что дрон летит на Кременчуг.
В Сумах гремели взрывы
В Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Оккупанты атаковали город дронами-камикадзе типа "Шахед".
Взрыв прогремел ориентировочно в 00:05 6 июля.