Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 864 дні. Про все, що відбувається на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте на 24 Каналі.

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06:48, 6 липня

Деталі удару по Сумщині

Вночі проти 6 липня ворог вдарив по енергетиці Сумської області. Відомо, що у кількох районах відбулось знеструмлення.

Над відновленням вже працюють.

06:45, 6 липня

Окупанти скаржаться на атаку дронів по Краснодарському краю

Росіяни заявляють, що в ніч на 6 липня Краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотниками. На місцевих нафтобазах загорілися резервуари з паливом, пошкоджена вежа стільникового зв'язку.

Зокрема, в Єйську ворожа ППО нібито збила БпЛА. Водночас наслідків атаки уникнути не вдалося. Зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв'язку.

Безпілотники росіяни "збивали" і у станицях Павловській та Ленінградській. Після падіння уламків дронів на місцевих нафтобазах спалахнули резервуари з паливом.

Окупанти стверджують, що постраждалих їм вдалося уникнути.

06:43, 6 липня

У США анонсували нову інформацію щодо постачання Україні F-16

Наступного тижня варто чекати нових заяв щодо F-16 для України. Їх можуть озвучити тоді, коли проходитиме саміт НАТО у Вашингтоні.

Саміт Альянсу відбудеться 9 – 11 липня. Під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США пояснив, що новини стосуватимуться нових заяв у контексті програми забезпечення України літаками F-16.

За словами посадовця, він очікує, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому контексті. Про що конкретно мовиться представник адміністрації США не сказав.

06:39, 6 липня

На Полтавщині пролунав вибух

У Кременчуцькій громаді Полтавської області під час атаки дронам-камікадзе типу "Шахед" пролунав вибух.

Його почули орієнтовно о 01:16 6 липня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що дрон летить на Кременчук.

06:38, 6 липня

У Сумах гриміли вибухи

У Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окупанти атакували місто дронами-камікадзе типу "Шахед".

Вибух пролунав орієнтовно о 00:05 6 липня.