Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 864 дні. Про все, що відбувається на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте на 24 Каналі.

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06:48, 6 липня Деталі удару по Сумщині Вночі проти 6 липня ворог вдарив по енергетиці Сумської області. Відомо, що у кількох районах відбулось знеструмлення. Над відновленням вже працюють.

06:45, 6 липня Окупанти скаржаться на атаку дронів по Краснодарському краю Росіяни заявляють, що в ніч на 6 липня Краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотниками. На місцевих нафтобазах загорілися резервуари з паливом, пошкоджена вежа стільникового зв'язку. Зокрема, в Єйську ворожа ППО нібито збила БпЛА. Водночас наслідків атаки уникнути не вдалося. Зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв'язку. Безпілотники росіяни "збивали" і у станицях Павловській та Ленінградській. Після падіння уламків дронів на місцевих нафтобазах спалахнули резервуари з паливом. Окупанти стверджують, що постраждалих їм вдалося уникнути.

06:43, 6 липня У США анонсували нову інформацію щодо постачання Україні F-16 Наступного тижня варто чекати нових заяв щодо F-16 для України. Їх можуть озвучити тоді, коли проходитиме саміт НАТО у Вашингтоні. Саміт Альянсу відбудеться 9 – 11 липня. Під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США пояснив, що новини стосуватимуться нових заяв у контексті програми забезпечення України літаками F-16. За словами посадовця, він очікує, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому контексті. Про що конкретно мовиться представник адміністрації США не сказав.

06:39, 6 липня На Полтавщині пролунав вибух У Кременчуцькій громаді Полтавської області під час атаки дронам-камікадзе типу "Шахед" пролунав вибух. Його почули орієнтовно о 01:16 6 липня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що дрон летить на Кременчук.