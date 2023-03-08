Байден с Макроном обсудили поддержку Украины: хронология 378 дня войны

Со дня полномасштабного вторжения России в Украину прошло 378 дней. ВСУ дают отпор врагу по всем направлениям фронта. Где самая сложная ситуация на фронте – читайте далее.

Что произошло 8 марта на фронте и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Сестра Ким Чен Ына угрожает США войной, Patriot уже прибыли в Украину: хронология 377 дня войны

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 155 530 захватчиков.



Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. А уже после 6 утра враг накрыл огнем Марганецкую громаду. Российская армия ударила из тяжелой артиллерии. Сейчас все детали уточняются.7 марта в 15:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады Николаевской области. К счастью, пострадавших нет.Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов, враг использовал 1 БпЛА типа "Шахид-136" – он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.В Черном море вражеские ракетоносители на боевом дежурстве отсутствуют.Ночью военнослужащие НГУ, входящие в состав Сил обороны Северщины, уничтожили вражеский "Шахид".

Защитники уничтожили дрон-камикадзе / фото ОК "Север"

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время телефонного разговора. В Белом доме заявили, что главной темой разговора двух лидеров стала Украина. Так, разговор касался помощи в противостоянии Киева с российской агрессией.В Госдепе США прокомментировали кадры смертной казни украинского военнопленного за слова "Слава Украине". Там отметили, что, к сожалению, это не первый случай военных преступлений россиян, зафиксировавшихся за время вторжения в Украину.В США изучают вопросы интеграции передовых американских ракет класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для стрельбы из западных истребителей, таких как американские F-16, с украинскими истребителями советского образца – МиГ. Некоторые из таких ракет уже находятся на вооружении в Украине, но используют их в системах ПВО.