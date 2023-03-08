Що відбулось 8 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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З дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло 378 днів. ЗСУ дають відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Де наразі найскладніша ситуація на фронті – читайте далі.
Що відбулось 8 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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