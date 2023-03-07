Що відбулось 7 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни розстріляли військовополоненого, оборона Бахмута триває: хронологія 376 дня війни

02:56 Російські мобілізовані скаржаться на колосальні втрати й відмовляються воювати. Росіяни з Брянської області скаржаться, що у них забрали документи й без пояснень вивезли на передову, не провівши нормального навчання. Відтак, від самої роти, що, зазначимо, може налічувати від 80 до 250 бійців, – залишилося заледве 10 солдатів.

01:41 Розстріляний військовополонений, що перед смертю виголосив окупантам в обличчя: "Слава Україні!", може стати Героєм України. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

01:19 У Київ прибули керівники партії Шольца. Мовиться про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха. Відомо, що політики зустрілись з прем'єром та головою парламенту.

01:01 Навколо похорону героїв-розвідників у Києві розгорівся скандал. Попередньо планували відспівувати Юрія "Святошу" Горовця, Максима "Непийпива" Михайлового, Тараса "Тарасія" Карпюка та Богдана "Аполлона" Лягова в Успенському соборі Лаври. Голава диверсійної групи "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що міністр культури Ткаченко скасував свій дозвіл на відспівування в Лаврі. Однак у МІнкульті стверджують, що це дезінформація й очільник відомства нічого не скасовував.

00:14 Вислів "Слава Україні!" став одним із топтрендів у соцмережах після флешмобу, який запустили українці. Зауважимо, що напередодні у мережі з'явилося відео, на якому беззбройний український солдат озвучує його окупантам і ті жорстоко розстрілюють його.

00:06 Львівський суд арештував активи підставної особи Козака та Медведчука. Журналісти-розслідувачі встановили, що 62-річна пенсіонерка зі Львова Ольга куць володіє 55% часткою у компаніях "Істбуд" та "Таун Ленд Компані". За її словами, вона працювала на підприємстві брата Козака і просто підписала довіреність, однак радо позбулася б цих активів "прямо сьогодні".