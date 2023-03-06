Взрывы на Киевщине и атака дронами Херсонщины: хронология 376 дня войны

Уже 376 дней в Украине идет полномасштабная война, которую начала Россия. Наши воины противостоят противнику, отражая его атаки на Востоке.

Что произошло 6 марта на фронте и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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Враг не прекращает терроризировать жителей Херсонской области. Они используют боевые дроны, залетающие с левого берега Днепра.Сейчас Бахмут является одной из самых ярых точек на линии фронта, как и все соответствующее направление. Однако есть еще одно направление, на котором россияне подчас атакуют даже интенсивнее. И это – Кременная.Россияне запустили воздушную цель в Киевскую область. Жители Киевской области слышали звуки взрывов. Это результат работы противовоздушной обороны по враждебной цели.Жительница разрушенного российской ракетой дома в Запорожье заявила, что секретарь горсовета Анатолий Куртев отказал в помощи с расселением тех, кто потерял свой дом после атаки. В то же время горсовет опровергает эти обвинения.