В ISW назвали мотивы массированного обстрела, ВСУ отразили более 100 атак: хронология 380 дня войны

Полномасштабное вторжение России в Украину уже длится 380 дней. Российские войска сосредоточили свои силы на Востоке, не пытаясь до конца марта захватить Донецкую и Луганскую области.

Что произошло 10 марта на фронте и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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Аналитики Института по изучению войны предположили, что массированная ракетная атака 9 марта преследовала цель поддерживать российскую государственную пропаганду. На ход войны она не повлияет, россияне хотели "потешить" свое же население якобы возмездием из Брянск.

06:00 В Генштабе опубликовали утреннюю постройку. Отмечают, что уровень ракетной угрозы по всей территории Украины остается высоким.

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

Россия удерживается от закупок иранских баллистических ракет большой дальности. Мол, это может спровоцировать предоставление Украине от США долгожданной ракетной системы ATACMS дальностью 300 километров. Иран тоже может опасаться передавать России баллистические ракеты, чтобы не получить новые санкции со стороны Запада.Вероятно, Шойгу приезжал в Мариуполь "посмотреть на собственный кошелек". Такое мнение 24 канала озвучил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Речь идет о ЖК "Невский", который строит минобороны страны-агрессорки. Еще летом на этом строительстве русское минобороны украло несколько миллионов рублей.

03:30 Военный эксперт Петр Черник считает, что рост количества потерь врага дают понять, насколько серьезным является момент смещения акцентов на применение боевой силы в этой войне.

Латвия передает на нужды ВСУ автомобили, которые конфисковали у пьяных водителей. Уже отправили первые 8 автомобилей.В ходе протестов в Грузии задержали Надыма Хмаладзе. Он воевал в Украине на стороне ВСУ.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме в Будапеште неожиданно заявил, что отношения Европы с Москвой могут не возобновиться после окончания войны, поэтому Будапешту следует приспособиться.