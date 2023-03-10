Що відбулось 10 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться також Росія готує провокацію на кордоні України з Білоруссю: чи можуть змінити свої плани 06:31АналітикиІнституту з вивчення війни припустили, що масована ракетна атака 9 березня мала на меті підтримувати російську державну пропаганду. На хід війни вона не вплине, росіяни хотіли "потішити" своє ж населення нібито відплатою з Брянськ. 06:00 У Генштабі опублікували ранкове зведення. Зазначають, щорівень ракетної загрози по всій території України залишається високим. Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників. 05:29Росія утримується від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності. Мовляв, це може спровокувати надання Україні від США довгоочікуваної ракетної системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.Іран теж може побоюватись передавати Росії балістичні ракети, щоб не отримати нові санкції з боку Заходу. 04:25 Ймовірно, Шойгу приїжджав до Маріуполя "подивитися на власний гаманець". Таку думку 24 Каналу озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Мова проЖК "Невський", який будує міноборони країни-агресорки.Ще влітку на цьому будівництві російське міноборони вкрало кілька мільйонів рублів. 03:30 Військовий експерт Петро Черник вважає, що зростання кількості втрат ворогадають зрозуміти, наскільки серйозним є момент зміщення акцентів на застосування бойової сили у цій війні. 03:04Латвія передає на потреби ЗСУ автомобілі, які конфіскували у п'яних водіїв. Вже відправили перші 8 автівок. 02:26Під час протестів у Грузії затримали Надима Хмаладзе. Він воював в Україні на боці ЗСУ. 01:53Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на економічному форумі в Будапештінесподівано заявив, що відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після завершення війни, тому Будапешту слід пристосуватися.