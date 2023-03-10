Що відбулось 10 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:31 Аналітики Інституту з вивчення війни припустили, що масована ракетна атака 9 березня мала на меті підтримувати російську державну пропаганду. На хід війни вона не вплине, росіяни хотіли "потішити" своє ж населення нібито відплатою з Брянськ.

06:00 У Генштабі опублікували ранкове зведення. Зазначають, що рівень ракетної загрози по всій території України залишається високим. Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

05:29 Росія утримується від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності. Мовляв, це може спровокувати надання Україні від США довгоочікуваної ракетної системи ATACMS дальністю 300 кілометрів. Іран теж може побоюватись передавати Росії балістичні ракети, щоб не отримати нові санкції з боку Заходу. 04:25 Ймовірно, Шойгу приїжджав до Маріуполя "подивитися на власний гаманець". Таку думку 24 Каналу озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Мова про ЖК "Невський", який будує міноборони країни-агресорки. Ще влітку на цьому будівництві російське міноборони вкрало кілька мільйонів рублів.

03:30 Військовий експерт Петро Черник вважає, що зростання кількості втрат ворога дають зрозуміти, наскільки серйозним є момент зміщення акцентів на застосування бойової сили у цій війні.