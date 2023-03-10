Як сказав президент України, йому доповіли про потреби у боєприпасах, забезпечення ЗСУ та багато інших деталей, передає 24 Канал.

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Зеленський відзначив, що 10 березня говорив на міжнародних переговорах про забезпечення українських воїнів і загалом підтримку нашої держави в захисті від російської агресії.

У Києві з візитом перебувала пані прем'єр-міністр Фінляндії – держави, яка доволі активно нас підтримує. Я подякував за уже надані пакети допомоги, ми обговорили нові можливості зміцнити нашу оборону, зміцнити тиск на Росію – новий оборонний пакет для України, уже 14-й,

– сказав український лідер.