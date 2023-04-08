О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 8 апреля рассказывает 24 Канал. Кстати говоря Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира, – Зеленский 06:20 В Генштабе сообщили, что оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отбилиболее 60 атак противника по указанным направлениям. Враг готовит к эвакуации населения временно оккупированной Херсонщины и Запорожья. Людей хотят вывозить в оккупированный Крым. 04:40 В США "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Это уже второй раз через несколько дней. В Пентагоне предупредили, что утечка представляет серьезную угрозу для системы безопасности и может помешать военному планированию в Украине. 03:29 Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что все россияне, незаконно поселившиеся в Крыму, должны покинуть территорию полуострова. 02:33 В римском Колизее состоялось Крестное шествие. Предварительно во время нее на одной из остановок крест должны были нести украинский и российский мальчики. Однако после огласки этого решили не делать.