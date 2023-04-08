О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 8 апреля рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира, – Зеленский

06:20 В Генштабе сообщили, что оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отбили более 60 атак противника по указанным направлениям.

Враг готовит к эвакуации населения временно оккупированной Херсонщины и Запорожья. Людей хотят вывозить в оккупированный Крым.