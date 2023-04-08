Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 8 квітня розповідає 24 Канал.

До речі Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу, – Зеленський

06:20 У Генштабі повідомили, що окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Ворог готує до евакуації населення тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя. Людей хочуть вивозити до окупованого Криму.