Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 8 квітня розповідає 24 Канал. До речіДеокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу, – Зеленський 06:20 У Генштабі повідомили, що окупантинаступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбилипонад 60 атак противника на зазначених напрямках. Ворог готує до евакуації населення тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя. Людей хочуть вивозити до окупованого Криму. 04:40У США "злили"нові секретні документи про Україну, Китай та Близький Схід. Це вже вдруге за кілька днів. У Пентагоні попередили, що витік становить серйозну загрозу для системи безпеки і може завадити військовому плануванню в Україні. 03:29Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, усі росіяни, які незаконно поселилися в Криму, мають покинути територію півострова. 02:33 У римському Колізеї відбулася Хресна хода. Попередньо під час неї на одній із зупинок хрест мали б нести український і російський хлопчики. Однак після розголосу цього вирішили не робити.