Художник Ермоленко объяснил, как придумал свои популярные плакаты

Альтернативные плакаты к Чемпионату по футболу 2018 года художника Андрея Ермоленко вдохновил создать политзаключенный Олег Сенцов.

Об этом Ермоленко рассказал в эфире "Общественного".

По словам художника, он не ожидал, что его работы вызовут такой резонанс.

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Идея появилась, катализатором идеи послужил Олег Сенцов и его голодовка с требованием освобождения украинских политзаключенных,

– пояснил художник.

Ермоленко добавил, что работы – это его личный пикет и бойкот относительно чемпионата мира в России.

"Это мне моя совесть подсказала", – отметил художник.

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