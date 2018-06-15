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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Художник Ермоленко объяснил, как придумал свои популярные плакаты

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На работы Ермоленко вдохновил Сенцов
На работы Ермоленко вдохновил Сенцов

Альтернативные плакаты к Чемпионату по футболу 2018 года художника Андрея Ермоленко вдохновил создать политзаключенный Олег Сенцов.

Об этом Ермоленко рассказал в эфире "Общественного".

По словам художника, он не ожидал, что его работы вызовут такой резонанс.

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Идея появилась, катализатором идеи послужил Олег Сенцов и его голодовка с требованием освобождения украинских политзаключенных, 
– пояснил художник.

Ермоленко добавил, что работы – это его личный пикет и бойкот относительно чемпионата мира в России.

"Это мне моя совесть подсказала", – отметил художник.

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Теги: Олег Сенцов Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости Украины
Источник: 24 Канал
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