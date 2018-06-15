Художник Єрмоленко пояснив, як придумав свої популярні плакати
Альтернативні плакати до Чемпіонату з футболу 2018 року художника Андрія Єрмоленка надихнув створити політв'язень Олег Сенцов
Про це Єрмоленко розповів в ефірі "Громадського".
За словами художника, він не очікував, що його роботи викличуть такий резонанс.
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Ідея з'явилась, каталізатором ідеї послужив Олег Сенцов і його голодування з вимогою звільнення українських політв'язнів,
– пояснив митець.
Єрмоленко додав, що роботи – це його особистий такий пікет і бойкот щодо чемпіонату світу в Росії.
"Це мені моє сумління підказало", – відзначив художник.
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Джерело: 24 Канал
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