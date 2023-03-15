Прежде всего Россия не хотела прямой конфронтации боевого характера, потому что это начало военного конфликта или локальной войны. Об этом 24 Канала сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Такая игра не пройдет

"Сбитие самолета или такого мощного беспилотника – это конкретный акт агрессии. А хулиганские действия вроде слития топлива, чтобы он упал, не получилось, потом они ударили крылом по винтам, чтобы он таки упал – это демонстрация того, что они претендуют на монополию в этом регионе", – объяснил генерал.

Мол, они пока не будут использовать боевые средства, но будут нейтрализовать такие разведывательные средства с помощью других.

Такой формат повышает ставки: "Мы здесь хозяева, и у НАТО не будет никаких перспектив". С другой стороны, россияне действительно боятся Альянса, потому что он может нанести настолько мощный удар, что не станет всего черноморского флота и военных,

– подчеркнул Маломуж.

Россияне проверяют, говорит генерал армии, как американцы это воспримут и отступят ли. США поступили очень корректно и сказали, что это "инцидент" и "нет оснований для военного ответа"

Однако в Москву пошли конкретные сигналы, что это недружественный акт. Поэтому в случае повторения провокаций применим симметричный ответ, к примеру, будут сбивать российский самолет. "Последнее китайское предупреждение". Не пройдет доминирование в регионах, где имеют все правовые основания находиться в США и НАТО", – отметил Маломуж.

По мнению экс-руководителя Службы внешней разведки Украины, конкретная позиция будет продемонстрирована на оперативно-дипломатическом уровне. Если подобные акты будут продолжаться, следующий шаг – за США.

Смогут ли россияне достать беспилотник

Маломуж подчеркнул, что сбитый дрон имел двойное назначение – мониторинг ситуации в регионе для США и НАТО, а также – для Украины.

"Мы заключили соглашение с Пентагоном о передаче информации онлайн. Он выполняет очень активную функцию в плане агрессивных действий России. Захватят ли они его? Нет. У России нет надлежащих средств, они не могут даже затонувшую атомную подлодку достать. А это – небольшая беспилотник", – объяснил экс-сотрудник разведки.

Более того, все контролируют американцы. Фактически ничего у россиян не получится. "Если бы даже они его и нашли, все подорвалось бы – прямо у них в руках", – констатировал Николай Маломуж.

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