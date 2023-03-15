Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давидюк. По его словам, сейчас Россия делает вид, что не имела никаких намерений сбивать аппарат MQ-9 Reaper.

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Зачем Россия сбила беспилотник США

Давидюк подчеркнул, что страна-агрессор просто корчит из себя дурака.

На самом деле, россияне хотели перехватить MQ-9 Reaper, чтобы получить "тело" этого беспилотника и разобрать его на части. Далее они отправили бы его в Иран, чтобы потом изготавливать дешевую копию этого аппарата,

– сказал политолог.

Он отметил, что деятельность Ирана для России похожа на действия Китая, который производит подделки известных мировых брендов.

Однако намерения России не удались. По словам политолога, военным страны-агрессора так и не удалось получить экземпляр американского беспилотника.

"Россияне сделали все очень непрофессионально и небрежно. Думаю, что американцы забрали этот беспилотник, чтобы он не достался россиянам", – сказал Давидюк.

Николай Давидюк рассказал, зачем Россия сбила беспилотник США: смотрите видео

Какой будет реакция Джо Байдена

По словам политолога, сейчас очень важна реакция Джо Байдена, которая определит дальнейшее взаимодействие между США и Россией. Давидюк предположил, что Белый дом на самом деле может продемонстрировать 2 позиции.

Публичная позиция может заключаться в том, что Вашингтон осудит действия России. Вторая реакция, которую не объявят публично, будет заключаться в усилении поддержки Украины.

"США могут параллельно дать Украине истребители F-16. Уже сейчас конгрессмены убеждают Пентагон сделать такой шаг", – отметил политолог.

Он также предположил, что Вашингтон может предоставить Украине ракеты с дальностью поражения до 300 километров. Это поможет ВСУ освободить Крым и Мелитополь.

"Россия играет нам на пользу"

Давидюк отметил, что Кремль сам себя загоняет в тупик.

С точки зрения своей бессмысленности и тупости Россия ведет себя на нашу пользу. Ведь действия россиян вызовут мобилизацию наших западных партнеров,

– сказал политолог.

Он считает, что после инцидентов вроде сбития американского беспилотника Украина может рассчитывать даже на суперсовременное оружие, которое раньше было табуированным.

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