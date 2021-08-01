Хутор Обирок: Ukraїner рассказал о переоткрытии заброшенного села

Обирок, что на Северщине, зародился как художественный хутор. За последние несколько лет он приобрел статус международной фестивальной локации и уютного места для жизни многих семей и путешественников.

Ukraїner пишет, что хутор основали более десяти лет назад, и он до сих пор объединяет вокруг себя сообщество и развивается как экопоселение благодаря местным жителям. Обирок начался с дома, который актриса Диана Карпенко и режиссер Леонид Кантер купили в 2007 году. На переезд из Киева в обычную сельскую хижину вдохновила путешествие в Скандинавию.

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Их поразил образ жизни местных людей вплотную с природой, за пределами большого города. Поэтому они и нашли заброшенный Обирок с необычайным видом и обустраивали приобретенное подворье с нуля.



Обирок помогали создавать художники из разных стран / Фото Юрия Стефаняка

Импровизированный кинотеатр и домашняя школа

Хутор, где до недавнего времени жило с десяток друзей, постепенно расширялся, новые жители предлагали свои инициативы. Обирок становился комфортным пространством, которое могло собирать десятки, а то и сотни людей одновременно.



Инфраструктуру хутора создали волонтеры / Фото Юрия Стефаняка

Первым мероприятием, объединившим много людей, стал двухдневный фестиваль разножанрового кино "Киносарай". Его до сих пор проводят в импровизированном кинотеатре, созданном в бывшем сеновале. А для развития детей здесь работает Домашняя школа с участием нескольких семей.

Большинство инфраструктуры на хуторе создали волонтеры и люди, которые приезжали сюда регулярно. 10 лет назад жители хутора начали работать с волонтерами из-за рубежа для общения и обмена опытом. Проект "художественный хутор Обирок" приобрел международные масштабы также благодаря событиям, к которым приобщались артсообщества из других стран (Дании, Франции, Германии).

В Обирке уже побывали люди из 40 стран мира. Такое международное комьюнити очень разнообразит жизнь хутора, делает его наполненным и интересным,

– поделилась Диана Карпенко, соучредительница хутора.

Жить и творить во взаимодействии

Сейчас в сообществе уже есть около 100 человек, которые или живут здесь, или приезжают на хутор на постоянной основе. Для желающих поселиться действует тестовый режим. За несколько месяцев становится понятно, готов ли человек быть частью сообщества, жить здесь независимо от периода года и творить во взаимодействии.



На хуторе живут около 100 человек / Фото Юрия Стефаняка

"Обирок – это точно не место для дауншифтинга, здесь существует энергия активности действия. Идея в том, чтобы люди объединялись, находили социальные контакты, друг друга поддерживали, делились радостью, бежали из города, чтобы пополнить свой ресурс, или приезжали с творческими идеями", – подчеркнула Диана.



Соучредительница Диана Карпенко / Фото Юрия Стефаняка

Феномен деревни (в последнее время упрощен до клочка земли, который можно сдать в аренду) требует идейщиков, которые бы дали ему новую жизнь. На Обирке такие люди уже есть. Это не только украинцы, но и жители из-за границы, которые стремятся жить в гармоничном окружении и создают реальность за пределами городов.

"Люди ожидают, что мы каких-то радикальных взглядов, и очень удивляются, когда выясняют, что мы обычные люди, которые просто живут. Это и есть проект восстановления. Это и есть наша страна со всеми дорогами, лесами, распаханными полями, травмированными душами и всем-всем", – отмечает жительница Обирка, глава отдела культуры, молодежи и спорта в объединенной территориальной общине Ирина Койда.

Больше о преобразовании пространства в Обирке: смотрите видео Ukraїner

Напомним, ранее Ukraїner показывал историю основателя хутора Леонида Кантера. После того, как в 2018 году Леонид внезапно ушел из жизни, возник вопрос, будет ли существовать Обирок дальше и как будет развиваться сообщество и пространство.

Соучредительница хутора Диана Карпенко изучала в путешествиях феномен развития сети экопоселений в разных странах мира, перенимала западный опыт организации поселений. Благодаря совместным усилиям активистов Хутор продолжил свою жизнь, а община обирян масштабировалась.