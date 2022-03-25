Хуже сепаров: россиянам плевать на их мертвое "мясо"

Есть проблема. Совершенно непонятно, что делать с российскими труппами. Это не пропагандистское "ололо", масштаб действительно угрожающий.

Их много

Очень много. Они лежат под открытым небом, иногда уже неделями, а понемногу теплеет.

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Думаю, объяснять не надо – трупная вонь уже реально обсуждается на совещаниях как элемент выбора позиций, никто не хочет размещаться там, где "они" хоть немного рядом.

Закопать невозможно, как и вывезти – русские открывают огонь по любому транспорту.

Тащить на руках несколько километров, чтобы где-то перегрузить – дело нелегкое, да и кому оно нужно.

Тем более, что многих (тех, что с первых дней) уже и тянуть не получится – как потянешь, так развалятся. А по тем, по кому "арта" работала, то вообще "винегрет".

Какие варианты?

Надо, пожалуй, какое-нибудь вмешательство профильных международных организаций. Или, может, РПЦ, то конченое, "подпотеет", хотя, кто же московских попов на позиции пустит…

Я не знаю, что делать, а эта сфера ответственности немного моя. Медчасти? Ну его, пусть наших спасают. РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты – ред.)? А где оно?

Сепары хотя бы менялись время от времени, а этим вообще плевать на их "мнясо". А ведь оно гниет.