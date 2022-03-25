Їх багато

Дуже багато. Вони лежать просто неба, інколи вже тижнями, а потроху теплішає.

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Думаю, пояснювати не треба – трупний сморід вже реально обговорюється на нарадах як елемент вибору позицій, ніхто не хоче розміщуватись там, де їх бодай декілька поруч.

Закопати нереально, як і вивезти – руські відкривають вогонь по будь-якому транспорту.

Тягти на руках декілька кілометрів, щоб десь перевантажити – справа нелегка, та і кому воно треба. Тим більше що багатьох з перших днів вже і тягти не вийде – як потягнеш, то розваляться. А по тим, по кому "арта" працювала, то взагалі "вінєгрєт".

Які варіанти?

Треба, мабуть, якесь втручання профільних міжнародних організацій. Чи, може, РПЦ, те кончене, "подпотєєєт", хоча, хто ж московських попів на позиції пустить…

Я не знаю, що робить, а сфера відповідальності трошки моя. Медчастини? Ну його, хай наших рятують. РХБЗ (Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту – ред.)? А де воно?

Сєпари хоча б мінялись час від часу, а цим взагалі по цимбалах їхнє "мнясо". А воно ж гниє.

Людоньки, порадьте. Хтось вже придумав шо робить?