Об этом рассказал Алексей Данилов в интервью "Первые лица" на 24 канале. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, у России сейчас очень непростая ситуация.
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Путин уже раздражен
Данилов отметил, что Кремль сейчас находится на переходном этапе власти. Осенью в России должны состояться выборы в Государственную Думу, поэтому там есть определенное напряжение.
Если вы смотрели последнюю "прямую линию" Путина с российским народом, то могу сказать – это худшее, что я видел за последние времена от него,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Российский президент уже раздражен. В частности, это касается заявления Путина о том, что россияне и украинцы – один народ.
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Обратите внимание! Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Выпуск можно будет просмотреть в ютубе.
"Прямая линия" с Путиным: что известно
- Владимир Путин провел "прямую линию" с российским народом 30 июня. Она длилась около 4 часов.
- При этом глава Кремля заявил, что Украиной "управляют извне" другие страны. Речь идет о США и частично о Германии и Франции. Именно поэтому он не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.
- Путина также беспокоит то, что территорию Украины осваивают иностранные военные. Он назвал это "фундаментальной вещью".